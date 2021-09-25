Грузія хоче у 2024 році подати заявку на вступ до Євросоюзу

Прем’єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі заявив, що його країна планує у 2024 році подати заявку на вступ до Європейського Союзу.

Про це він заявив під час виступу на Генасамблеї ООН, пише Liga.net.

«Ми підготували комплексний план дій, він включає безліч ініціатив і реформ, які забезпечать подачу заявки на членство в ЄС до 2024 року», — сказав Гарібашвілі.

За його словами, Грузія «не заспокоїться», доки не стане членом ЄС та НАТО. Для цього країна продовжить реформувати та модернізувати політичну систему та економіку.

Гарібашвілі нагадав і про окупацію Росією 20% грузинської території. На його думку, Росія прагне завадити євроатлантичній інтеграції Грузії.