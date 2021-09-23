Акторові Деніелу Крейгу присвоїли звання «почесного командера» Королівських ВМС за роль Джеймса Бонда

Британський Королівський флот повідомив, що зірка «Джеймса Бонда» актор Деніел Крейг став почесним командером — таке ж звання має вигаданий секретний агент.

Про це йдеться в заяві флоту від четверга, 23 вересня.

Крейг став почесним військово-морським офіцером перед випуском частини No Time to Die («Не час помирати») — його пʼятою і, ймовірно, останньою появою в ролі агента 007. У шпигунських трилерах Бонд — ветеран флоту Другої світової війни, який працює на британські секретні служби з «ліцензією на вбивство».

Глава Королівського військово-морського флоту, перший лорд-адмірал Тоні Редакін сказав, що Крейг добре відомий як командер Бонд протягом останніх 15 років і опікується безпекою Британії під час «місій по всьому світу».

«Це те, що справжній Королівський флот робить щодня, використовуючи технології і навички так само, як сам Бонд», — сказав Редакін.