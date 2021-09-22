Дефолту не буде. Китайський гігант нерухомості Evergrande пообіцяв виплати інвесторам — ринки відреагували зростанням

Китайська будівельна компанія-гігант Evergrande заявила, що дефолту не буде і компанія виплатить китайським інвесторам $35,9 мільйона, однак не повідомила, коли чекати виплат за доларовими бондами — Evergrande повинна виплатити інвесторам $83,5 мільйона.

Про це пишуть Reuters і CNN.

Компанія Evergrande — другий за величиною забудовник Китаю. Компанія заборгувала понад $300 мільярдів і опинилася на межі дефолту. Через це в понеділок, 20 вересня, торги майже на всіх світових фондових біржах завершилися значним падінням індексів.

Evergrande тісно повʼязана з економікою Китаю, й аналітики попереджали, що крах такого великого забудовника з величезною заборгованістю може серйозно вплинути на економіку Китаю, що може поширитися на світову фінансову систему.

Повідомлення від Evergrande про перший крок із вирішення боргової кризи спровокувало поступове відновлення індексів на Європейській і Американських біржах, зокрема на Шеньчженьській.

Однак Evergrande поки змушує інвесторів гадати про долю другої, більшої виплати, яку мала виплатити на цьому тижні. Компанія повинна погасити $35,9 мільйона 22 вересня.