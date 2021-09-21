У 2023 NASA відправить на Місяць ровер. Він шукатиме воду і збере зразки ґрунту

У 2023 році NASA відправить на Південний полюс Місяця ровер, щоб дослідити, звідки на супутнику Землі вода, ы взяти зразки ґрунту для дослідження. Про це повідомляє NASA. Південний полюс Місяця — один з найхолодніших регіонів Сонячної системи, температура якого сягає -240°C. Жодна з попередніх місій на Місяць не досліджувала його — науковці вивчали цю область за допомогою приладів з датчиками. Роботизовані зонди досліджували мінералогію і геологію природного супутника Землі.

Після цих місій вчені дійшли висновку, що лід перебуває у затемнених частинах Місяця — біля полюсів. Ця територія і стане сферою досліджень ровера VIPER, запуск якого відбудеться на ракеті SpaceX Falcon Heavy в рамках космічної програми NASA Artemis 2023 року. Ровер приземлиться на кратер Нобіле, що утворився внаслідок зіткнення з іншим небесним тілом. Він майже постійно перебуває у тіні, тому там може існувати лід. VIPER дослідить і менші кратери навколо Нобіле.