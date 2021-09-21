Незалежна антикоркомісія: Міноборони хоче модернізувати озброєння та техніку на 95 мільярдів, понад половину витрат — таємні

Міністерство оборони України до 2024 року планує витратити на модернізацію озброєння та військової техніки 95 мільярдів гривень.

Цю інформацію Незалежна антикорупційна комісія (НАКО) отримала у відповідь на бюджетний запит до Міноборони.

Найбільше коштів витратять на закупівлю і модернізацію техніки для Збройних сил — 58 мільярдів гривень, на ремонт техніки — 25,8 мільярда, на розвиток системи зв’язку — 3,2 мільярда. Щороку Мінборони на виробництво боєприпасів потрібно 300 мільйонів гривень.

Зазначимо, що закупівлі озброєння та військової техніки в Україні залишаються повністю секретними, що унеможливлює антикорупційний контроль. Як приклад НАКО наводить: у 2022 році очікувана середня вартість одного авто зросте до 11,5 мільйона гривень, цього року воно коштує 2,1 мільйона. Але про які саме автомобілі йдеться — легкові чи вантажні, медичні чи джипи, неможливо зробити висновки через таємницю. Аналогічна ситуація і з дронами. У 2021 році середня вартість за одиницю становить 2,6 мільйона гривень, а у 2022 році в сотні разів більше — 809,7 мільйона.

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