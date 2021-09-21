Джастін Трюдо та його партія перемогли на дострокових виборах у Канаді. Однак ліберали не зможуть сформувати монобільшість

Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо та його Ліберальна партія виграли дострокові федеральні вибори.
Про це свідчать результати голосування, яке відбулося в понеділок, 20 вересня.
Так, ліберали отримали 158 мандатів у новому складі Палати громад. Водночас їхній основний суперник — Консервативна партія — має 119 місць. Ще 34 депутати матиме «Квебецький блок», 25 — Нова демократична партія Канади, два — партія «Зелених».
Для формування більшості в парламенті Канади необхідно 170 мандатів. Утім, Ліберальна партія отримала достатньо голосів, щоб сформувати уряд меншості.
У своїй промові в Монреалі, присвяченій перемозі, Трюдо заявив, що канадці «повертають нас назад до роботи з чіткою місією — провести Канаду через пандемію до світліших днів у майбутньому».
- Дострокові вибори до парламенту Канади були оголошені премʼєром Трюдо 15 серпня 2021 року. Він хотів отримати «мандат довіри» від канадського суспільства щодо боротьби з пандемією коронавірусу.
- Трюдо обіймає посаду премʼєра Канади з 2015 року, але останні два роки Ліберальна партія не мала монобільшості в парламенті, тож уряду доводилося шукати підтримки опозиційних партій під час голосування за законопроєкти.