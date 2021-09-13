У Туреччині автобус з українцями потрапив у ДТП. Загинула одна людина і ще 30 поранені

У турецькій провінції Мугла автобус з українськими та російськими туристами зіткнувся з мікроавтобусом, який перевозив студентів. У результаті аварії загинув водій туристичного автобусу, а від 30 до 35 осіб отримали поранення різної тяжкості. Троє студентів у важкому стані.
Про це повідомляють DHA і СNN Turk.
ДТП сталася приблизно о 7:30 на 13-му кілометрі траси Мугла — Денізлі. У водія автобуса, в якому перебували 41 турист з Бодруму, стався серцевий напад. Він не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де і зіткнувся з мікроавтобусом.
Від удару туристичний автобус вилетів з дороги, а мікроавтобус на боку прочесав кілька метрів дороги до узбіччя.
Всі постраждалі доставлені в найближчі лікарні. Поліція почала розслідування.
Прессекретар МЗС України Олег Ніколенко в коментарі «Європейській правді» пізніше повідомив, що в автобусі перебували 41 громадянин України і 35 з них отримали травми легкої та середньої тяжкості.
«Консульство України в Анталії взаємодіє із турецькими правоохоронцями задля з’ясування усіх обставин ДТП, встановило зв'язок із туроператором та страховою компанією, яка має покрити витрати на лікування. Консул також планує відвідати в лікарні постраждалих українців, аби надати їм консульську допомогу», — розповів Ніколенко.
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