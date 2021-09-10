Рада створила слідчу комісію з розслідування зривів космічних проєктів «Либідь» і «Циклон-4»

Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію (ТСК) із розслідування можливих протиправних дій чиновниками Держкосміческого агентства і підприємств космічної галузі у проєктах супутника «Либідь» і ракети-носія «Циклон-4».

ТСК повинна розслідувати можливі протиправні дії при реалізації проєктів «Либідь» і «Циклон-4», в тому числі при реалізації науково-технічних програм, а також управлінні держпідприємствами, які належать (належали) до сфери управління космічного агентства.

ТСК має встановити причини зниження фінансово-економічних показників підприємств, низької якості їх управління та невиконання обовʼязків.

Крім цього в завдання ТСК входить розслідування банкрутства підприємств космічної галузі, зловживань при їх приватизації, розслідування фактів незаконних передачі, продажу та іншого відчуження технологій, а також встановлення фактів неналежного і неефективного використання технологій, в тому числі їх захисту.

Головою ТСК призначений нардеп від «Батьківщини» Сергій Тарута, а його заступником — «слуга» Дмитро Наталуха. Члени комісії — сім депутатів від «Слуги народу» і одні від «Голосу».