Рада створила слідчу комісію з розслідування зривів космічних проєктів «Либідь» і «Циклон-4»

Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію (ТСК) із розслідування можливих протиправних дій чиновниками Держкосміческого агентства і підприємств космічної галузі у проєктах супутника «Либідь» і ракети-носія «Циклон-4».
За проєкт постанови № 5477 проголосували 281 депутат.
ТСК повинна розслідувати можливі протиправні дії при реалізації проєктів «Либідь» і «Циклон-4», в тому числі при реалізації науково-технічних програм, а також управлінні держпідприємствами, які належать (належали) до сфери управління космічного агентства.
ТСК має встановити причини зниження фінансово-економічних показників підприємств, низької якості їх управління та невиконання обовʼязків.
Крім цього в завдання ТСК входить розслідування банкрутства підприємств космічної галузі, зловживань при їх приватизації, розслідування фактів незаконних передачі, продажу та іншого відчуження технологій, а також встановлення фактів неналежного і неефективного використання технологій, в тому числі їх захисту.
Головою ТСК призначений нардеп від «Батьківщини» Сергій Тарута, а його заступником — «слуга» Дмитро Наталуха. Члени комісії — сім депутатів від «Слуги народу» і одні від «Голосу».
- У 2019 НАБУ завершило завершило розслідування проти чиновників «Укркосмосу», які зірвали запуск супутника «Либідь», завдавши збитків на $8 млн.
- Проєкт ракети-носія «Циклон-4» заморозили в 2015 році. У 2017 році КБ «Південне» повідомило, що веде розробку ракети «Циклон-4М». В експлуатацію ракету планували ввести в 2020 році.