Вакциновані контактні особи можуть не проходити самоізоляцію — МОЗ оновив протокол лікування хворих на COVID

Міністерство охорони здоровʼя оновило стандарти надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19, зокрема вони переглянули норми самоізоляції.

Про це йдеться на сайті міністерства.

Відтепер контактні вакциновані особи не самоізолюються на 14 днів, як було раніше — їм потрібно тільки стежити за своїм здоровʼям та повідомити медиків у разі погіршення стану.

«Моніторинг за контактними особами встановлюється на період 14 днів від останнього контакту із підтвердженим або ймовірним випадком, незалежно від того, чи була контактна особа вакцинована проти COVID, чи ні», — пояснюють у МОЗ.

Контактні особи, які отримали повний курс вакцинації, а також ті, хто перехворів на COVID-19 протягом останніх шести місяців (з документальним підтвердженням), за відсутності симптомів не мають самоізолюватися.