У Парижі пограбували ювелірний бутик Bulgari на €10 млн. Поліція затримала трьох підозрюваних, ще чотирьох шукають

У Парижі поліція затримала трьох підозрюваних у пограбуванні магазину Bulgari — вони винесли ювелірних виробів на €10 мільйонів. Про це повідомляє CNN.

Bulgari — це італійська компанія, що виробляє предмети розкоші, нею володіє компанія Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернара Арно. Магазин Bulgari у Парижі недавно провів масштабну реконструкцію, розширившись до Вандомської площі. Він оснащений мармуровими колонами, що нагадують про його римське походження. Під час нападу на магазин ніхто не постраждав.

Поліція встановила, що незадовго до полудня троє чоловіків у ділових костюмах і зі зброєю пограбували бутик Bulgari, який розташований неподалік готелю Ritz. Троє зникли на машині, а четверо спільників поїхали на скутерах. Поліція відкрила вогонь по автомобілю біля торгового центру Les Halles, змусивши трійцю зупинитись. Їх одразу заарештували, шукають ще чотирьох на скутерах.