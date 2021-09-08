Заступник начальника виконавчої служби отримав підозру за продаж у 50 разів дешевше стадіону «Ювілейний» в Сумах

Заступник начальника Управління виконавчої служби юстиції в Сумській області отримав підозру у зловживанні повноваженнями (ч. 3 ст. 365-2 КК) у справі про продаж за заниженою в 50 разів ціною стадіону «Ювілейний» в Сумах.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, чиновник на підставі виконання стягнення боргів з АТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче обʼєднання» на користь групи стягувачів виніс постанову про арешт частки боржника, в тому числі стадіону «Ювілейний», але перед подачею заявки на торги не залучив фахівця для оцінки частки. Він самостійно оцінив вартість арештованого майна, і у грудні 2020 року частка боржника, в тому числі стадіон, була продана за 8,12 млн гривень, хоча ринкова ціна частки майже 400 млн грн.

У прокуратурі стверджують, що дії чиновника призвели до збитків у 385 млн грн.