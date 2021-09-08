В Індонезії під час пожежі у вʼязниці загинули понад 40 людей

В Індонезії в тюрмі міста Тангеранг сталася велика пожежа у блоці, в якому тримали засуджених за наркоторгівлю. У вогні загинула 41 людина, ще 73 постраждали.

Про це повідомляють Reuters і The Jakarta Post.

Пожежа спалахнула вночі у блоці, розрахованому на 38 людей. Проте в ньому тримали 122 вʼязнів, що і призвело до великої кількості жертв. Сама вʼязниця дуже переповнена — вона розрахована на 600 увʼязнених, але в ній тримають понад 2 тисячі людей.

Причину виникнення пожежі доведеться встановлювати спецкомісії. 13 наглядачів вʼязниці помітили вогонь занадто пізно і змогли допомогти лише з евакуацією увʼязнених з інших блоків. Вогонь вдалося загасити лише під ранок.

У лікарні Тангерангу, куди звезли поранених і тіла загиблих, повідомили, що у вогні, крім індонезійців, загинули двоє увʼязнених з Португалії та Південної Африки. Багато тіл сильно обгоріли — впізнати їх майже неможливо.