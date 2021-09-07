Поліція відкинула версію умисного вбивства мера Кривого Рогу Павлова та розслідує самогубство

Правоохоронці 7 вересня оприлюднили результати розслідування смерті мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Раніше поліцейські мали три основні версії трагедії, але зараз зійшлись на двох — самогубство або доведення до нього.
Про це розповіли представники МВС України під час брифінгу у вівторок.
Судову експертизу тіла Павлова завершили та встановили, що смерть мера Кривого Рогу настала через постріл у груди з вогнепальної зброї.
«Характер поранення вказує на те, що постріл було здійснено з близької відстані, а камери не зафіксували сторонніх людей у будинку», — сказав заступник начальника Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області Олег Сліпчук.
Поліцейські спростували версію умисного вбивства і зазначили, що наразі основною версією є самогубство, повʼязане із виконанням службових обовʼязків міського голови, або доведення до самогубства.
Правоохоронці зазначили, що вже допитали понад 180 свідків і вивчили кілька десятків телефонних дзвінків Павлова.
- 15 серпня 2021 року під Кривим Рогом в селі Вільне знайшли мертвим мера міста Костянтина Павлова. У поліції заявили, що поруч з тілом виявили рушницю. Попередня версія — самогубство, слідство триває.
- Павлов став мером в грудні 2020 року. На вибори він йшов від партії ОПЗЖ, а до цього двічі обирався в парламент у мажоритарному окрузі в Кривому Розі — у 2012 році від Партії регіонів, у 2014 році як самовисуванець. У 2019 році Павлов балотувався до Верховної Ради як самовисуванець, але програв.