Рада ухвалила закон про стимули для інвестицій в індустріальні парки

Верховна Рада ухвалила закон про перезапуск індустріальних парків.
За це рішення проголосували 290 нардепів.
«Цей законопроєкт пропонує запровадити стимули, що відповідають сучасним світовим тенденціям і підвищать конкурентоспроможність вітчизняних індустріальних парків», — заявила нардеп Євгенія Кравчук.
Згідно з документом:
- учасники індустріальних парків матимуть можливість отримати компенсацію відсотків за кредитами; максимальний розмір такої компенсації — 70%;
- ініціатори й учасники створення парків отримають компенсацію 50% витрат на підключення та приєднання до електромереж;
- запроваджується часткова компенсація інвестицій, які були здійснені протягом перших трьох років діяльності в індустріальному парку; максимум компенсації — 70%;
- затверджується визначений перелік об’єктів, що допускаються до розміщення в індустріальному парку.
У вівторок 7 вересня Верховна Рада повертається до роботи після літніх канікул. Цей тиждень у депутатів — пленарний.