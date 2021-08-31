Населення Ірландії вперше з часів перепису у ХІХ столітті перевищило 5 мільйонів людей

Також цьогорічний показник на 2,19 мільйона більший за результат перепису 1961 року. У Центральному статистичному управлінні Ірландії заявили, що за 12 місяців населення зросло на 34 тисячі людей завдяки «чистій» міграції та природному приросту.

Населення Ірландії становить близько 5,01 мільйона людей — це перший раз, коли чисельність населення перевищила пʼять мільйонів після перепису 1851 року (тоді було 5,11 мільйона).

У квітні в Ірландській Республіці проживали 742 300 людей у віці 65 років і старших, що на 17,9% більше, ніж пʼять років тому. Також до квітня 2021 року чисельність населення у віці 65 років і старше збільшилася на 22 200 людей.

Статистик Джеймс Хегарті розповів ірландському телеканалу RTÉ, що останні статистичні дані відображають певні демографічні та соціальні наслідки пандемії. Так, наприклад, через нестабільну ситуацію у світі із коронавірусом до Ірландії повернулися жити понад 30 тисяч ірландців. Водночас 22 тисячі ірландців поїхали жити за кордон.

«Це тільки втретє з 2010 року, коли повернулося більше ірландців, ніж залишилося», — сказав він і додав, що з 2016 року населення загалом зросло приблизно на 6%.