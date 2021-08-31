Компанія Nike дає працівникам тиждень відпочинку, аби підтримати їх психічне здоровʼя

У США співробітникам штаб-квартири Nike у штаті Орегон дали відпустку на тиждень, аби вони підтримали своє психічне здоровʼя і відпочили після важкого року — за цей період на тлі успішних продаж акції компанії виросли на 20%.

Про це повідомляє BBC.

«Знайдіть час, щоб розслабитися і провести час зі своїми близькими. Це не просто тиждень відпочинку для команди, це визнання того, що ми можемо приділяти пріоритетну увагу психічному здоровʼю», — сказав глава відділу аналітики фірми Метт Марраццо у зверненні до персоналу.

Дедалі більше співробітників повідомляють про те, що відчувають емоційне вигорання, оскільки пандемія затягується і багато хто продовжує працювати з дому. До таких заходів уже вдалися додаток для знайомств Bumble і соціальна мережа для пошуку і встановлення ділових контактів Linkedin.

У 2019 році ВООЗ визнала синдром емоційного вигорання хворобою. Його симптоми: відчуття енергетичної вичерпаності або виснаження; підвищена психічна віддаленість від роботи, відчуття негативізму або цинізму, повʼязане з роботою; зниження професійної ефективності.