Зеленський зустрівся у США із керівником NASA і обговорив співпрацю у космічній галузі

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до США зустрівся з керівником Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) Біллом Нельсоном.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у відродженні науково-технічного потенціалу та розглядає співпрацю з NASA як важливий компонент розвитку вітчизняної космічної галузі.

Сторони обговорили перспективи участі українських підприємств у проєкті «Антарес», програмі дослідження Місяця «Артеміда», а також проєкти, до яких Україна може долучитися зі своїми космічними технологіями.