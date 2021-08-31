Правління Федерації футболу Ісландії подає у відставку — воно приховало, що гравця збірної звинуватили в сексуальному насильстві

Члени правління Федерації футболу Ісландії масово подають у відставку. Вони приховали звинувачення у сексуальному насильстві на адресу гравця збірної.

Про це пише AFP.

У п’ятницю, 27 серпня, на ісландському телебаченні 25-річна Торхільдур Гіда Арнарсдоттір розповіла про випадки сексуального насильства з боку гравця збірної країни з футболу. Вона зазначила, що інцидент стався у вересні 2017 року в одному з нічних клубів Рейк’явіка. Тоді футболіст хапав її за промежину та тягав за шию, а потім напав на неї разом з іншим чоловіком.

Дівчина та ще одна жінка тієї ж ночі написали заяву в поліцію на гравця збірної. Вона також розповіла, що знає про ще щонайменше шість випадків, коли футболістів збірної звинувачували в сексуальному насильстві.

ЗМІ зʼясували, що йдеться про ісландського футболіста Колбейна Сигторсона. Його клуб, шведський «Гетеборг» 31 серпня оприлюднив заяву, в якій підтвердив, що до інциденту був причетний один із гравців команди, не називаючи прізвища. Там зазначили, що заява в поліцію справді була, але правоохоронці не розслідували справу, тому що сторони домовилися між собою.

Згодом було встановлено, що голова Федерації футболу Ісландії Гудні Бергсон збрехав, коли заявив на телебаченні, що федерація не отримувала жодних скарг або будь-яких інших заяв про те, що когось звинувачували в сексуальному насильстві.

Бергсон подав у відставку ще в п’ятницю, 27 серпня. У понеділок усі 16 членів правління Федерації теж заявили про свою відставку. Сигторсона тимчасово відкликали з розташування національної збірної.