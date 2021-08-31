У Гватемалі двох ексгенералів судитимуть за звинуваченням у геноциді

У Гватемалі двоє колишніх генералів постануть перед судом за звинуваченням у геноциді етнічної групи майя іксіль в 1978—1982 роках.
Про це повідомляє Reuters.
У геноциді, злочинах проти людяності і насильницькому викраденні людей звинувачуються колишній начальник Генерального штабу армії 88-річний Мануель Бенедікто Лукас Гарсія та ексначальник розвідувального відділу Генштабу Мануель Антоніо Кальєхас.
Їх підозрюють в організації винищення народу майя іксіль під час громадянської війни в департаменті Кіче. Там було зафіксовано 31 масове вбивство представників іксіль. Також жертвами тортур, викрадень, зґвалтувань і вбивств стали 1 731 особа. Всього військові знищили 23 корінні поселення.
Ексгенералам звинувачення у геноциді висунуті ще 40 років тому. З 2018 року Гарсія і Кальєхас відбувають 58-річні терміни увʼязнення за зґвалтування і викрадення.
Архієпископ Гватемали і голова Асоціації правосуддя щодо примирення закликали не допустити амністії обвинувачених.
- Громадянська війна в Гватемалі почалася в 1960 році і тривала до 1996 року. Вона виглядала як серія збройних конфліктів, в яких загинули близько 200 тисяч осіб і ще 45 тисяч зникли безвісти.