У Гватемалі двох ексгенералів судитимуть за звинуваченням у геноциді

У геноциді, злочинах проти людяності і насильницькому викраденні людей звинувачуються колишній начальник Генерального штабу армії 88-річний Мануель Бенедікто Лукас Гарсія та ексначальник розвідувального відділу Генштабу Мануель Антоніо Кальєхас.

У Гватемалі двоє колишніх генералів постануть перед судом за звинуваченням у геноциді етнічної групи майя іксіль в 1978—1982 роках.

Їх підозрюють в організації винищення народу майя іксіль під час громадянської війни в департаменті Кіче. Там було зафіксовано 31 масове вбивство представників іксіль. Також жертвами тортур, викрадень, зґвалтувань і вбивств стали 1 731 особа. Всього військові знищили 23 корінні поселення.

Ексгенералам звинувачення у геноциді висунуті ще 40 років тому. З 2018 року Гарсія і Кальєхас відбувають 58-річні терміни увʼязнення за зґвалтування і викрадення.

Архієпископ Гватемали і голова Асоціації правосуддя щодо примирення закликали не допустити амністії обвинувачених.