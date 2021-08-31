Денісова: Політвʼязня Лимешка в Росії примусово вакцинували від COVID-19, його стан погіршився

Українському політвʼязню в Росії Геннадію Лимешку зробили щеплення від COVID-19 проти його волі вакциною, яка не визнана Всесвітньою організацією охорони здоровʼя.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради Людмила Денісова.

Працівники виправної колонії «ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю», де утримується Лимешко, погрожували йому поміщенням до штрафного ізолятора та забороною спілкуватися з родичами, змусивши підписати згоду на щеплення.

Після вакцинації стан здоров’я політвʼязня стрімко погіршився: почалася тахікардія та сильний головний біль. «Адміністрація установи відмовила Лимешку у наданні медичної допомоги, що є грубим порушенням статті 3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод, що прирівнюється до тортур і нелюдського поводження та статті 22 Мінімальних стандартних правил поводження із в’язнями, схвалених Економічною і Соціальною радою ООН», — заявила Денісова.

Вона звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою терміново забезпечити Лимешку необхідну меддопомогу. Також Денісова попросила генерального консула України в Ростові-на-Дону Тараса Малишевського терміново відвідати Лимешка.