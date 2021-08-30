Голова «Слуги народу» Корнієнко вперше прокоментував ДТП за участю нардепа Трухіна і пояснив, чому там так довго не реагували

Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко вперше прокоментував ДТП за участю нардепа Олександра Трухіна. Він заявив, що про аварію у політсилі дізналися зі ЗМІ та наразі чекають реакції поліції.

Про це Корнієнко повідомив в інтерв’ю виданню «Новое время».

«Ми чекаємо в першу чергу реакцію Національної поліції. Якщо вони якусь мають там інформацію, то мають публічно її надавати. В інших випадках, де були наші депутати задіяні як водії, ця інформація була. Думаю, що і тут буде. Також думаю, можна звернутись за коментарями до Олександра [Трухіна]. Ми можемо тільки продовжувати послідовно наголошувати, що ми за неупереджені розслідування в подібних випадках», — пояснив він.

За словами Корнієнка, висновки потрібно робити за матеріалами правоохоронних органів. Він не зміг підтвердити, що саме Трухін був за кермом автомобіля. На запитання, чи спілкувався він із Трухіним після ДТП, Корнієнко знову закликав дочекатися результатів розслідування поліції.

Що стосується видалення новин про участь Трухіна у ДТП, то Корнієнко відхрестився від причетності до цього партії «Слуга народу».

«Ми нікого нічого видаляти не змушували. Це точно не до нас питання. У нас точно одна із найпрозоріших і найвпорядкованіших систем роботи зі ЗМІ у країні з точки зору політики», — вважає він.