«Укравтодор» за пів року зазнав понад 70 мільйонів гривень збитків

Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») зазнало у першому півріччі нинішнього року збитків на 73,5 мільйона гривень.

Про це повідомляє проєкт «Марлін».

У пояснювальній записці підприємства збитки обґрунтовуються такими факторами, як недостатній обсяг доходів від виконання дорожніх робіт, витрати на утримання виробничих баз, які не використовуються у господарській діяльності дочірніх підприємств та отримання штрафів за несвоєчасну сплату податків, розрахунків за газ та електроенергію.

До складу держкомпанії «Автомобільні дороги України», яка належить «Укравтодору» входять 33 дочірніх підприємств. За другий квартал 2021 року чистий збиток отримали 18 з них. Найбільші збитки отримали Луганський облавтодор — 7,9 млн грн; Рівненський — 7,2 млн грн та Черкаський — 7,2 млн грн. Найбільші прибутки отримали автодори Миколаївської області у сумі 6,1 млн, Донецької — 3,4 млн грн і Сумської — 3,2 млн грн.

«Автомобільні дороги України» управляє оздоровчим комплексом «Поділля» на Хмельниччині і пансіонатом «Дорожник» неподалік Бердянську. Обидва об’єкти також прозвітували про збитки на суму 800 тис. грн за другий квартал цього року.

Станом на червень «Автомобільні дороги України» мають боргових зобов’язань на суму 3,5 млрд грн. За аналогічний період минулого року ця сума була менше — 2,9 млрд грн. За результатами 2020 року державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» відзвітувала про чисті збитки на суму 130 млн грн.