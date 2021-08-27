У Тома Круза під час зйомок фільму викрали елітний BMW з цінним багажем

У британському Бірмінгемі, під час зйомок епізоду для нової частини франшизи «Місія нездійсненна» невідомі викрали BMW голлівудського актора Тома Круза.

Про це повідомляє The Daily Mail.

Елітний автомобіль Круза був припаркований біля «Гранд-готелю», де зупинився 59-річний виконавець головної ролі.

Зловмисники використовували спеціальний сканер, щоб скопіювати сигнал від безконтактного ключа. На це викрадачам знадобилося всього кілька хвилин. Зникнення авта помітив охоронець Круза та одразу повідомив про це в поліцію.

Завдяки вбудованій системі відстеження, автомобіль вдалося знайти. Однак весь багаж, який сам актор оцінив у десятки тисяч доларів, зник.

Раніше повідомлялося, що Том Круз під час зйомок фільму «Місія нездійсненна 7» приземлився на вертольоті в чужому саду, а потім покатав на повітряному судні незнайомих дітей.