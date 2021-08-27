У Лондоні затримали чоловіка, який у супермаркетах вводив у продукти невідому речовину

У Лондоні затримали і заарештували чоловіка, який в супермаркеті вводив у продукти невідомі речовини. Про це повідомляє поліція Лондону, а деталі наводить BBC.

Чоловіку 37 років. Поліція звинувачує його в навмисному псуванні продуктів у трьох супермаркетах: Tesco Express, Littledrose Sainsbury та Little Waitrose.