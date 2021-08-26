Фестиваль Koktebel Jazz Festival оголосив повний лайн-ап. Серед хедлайнерів — Гурт [О], AFRO DVIZH і Atomic Simao

Організатори музичного фестивалю Koktebel Jazz Festival: Arabatka, який в цьому році пройде на Арабатській Стрілці (з 29 серпня по 2 вересня), оголосили весь список артистів. Як і більшість українських фестивалів, через коронавірус Koktebel представив переважно українських музикантів, але в цьому році акцент зроблено на новій вітчизняній музиці.

Про це «Бабелю» повідомила PR-служба фестивалю.

Серед хедлайнерів фестивалю — «Вагоновожатые», Гурт [О], AFRO DVIZH, OTOY і Atomic Simao.

У Jazz & Blues відділенні виступлять: Ketrah (Канада/Україна), Heidi Rae and The Spectrum (США), Cherkasy Jazz Quintet, Павло Ігнатьєв та Катіко Пурцеладзе, Royal Band, Vera Arnot project, Modern Times, Artur Lenivenko trio, Soloviov band, «Майк Кауфман-Портников», «Віктор Соломін project», Atmawinds, Aeroplan, Banderas Blues band, Deluxe Blues Band, RADZ, Chubareenee і Dudu band.

На Open Music Residence виступатимуть Karoon, Agata Vilchyk Group, Jungleman, Junket, Alex Gramm, Dynamite, Вера Нега, MAZEPA Band, The Velvet Sun, ILCHI, «Хмарно з Проясненнями», J Scope, «Афродизіак», BusiCama, «Женя и Катя», Adm:T, SVIT, TemberBlanche, The SixSters, ZfeelZ та Krapka;KOMA.

На нічній сцені буде сет діджеїв GAGARIN PROJECT, MOROCCAN DELEGATION, DR. KOSMOS, MAKO MAXI, GrelzZZ, Acoustic, Substance, Acid Friends і Gagarin Beats.

Окремо будуть діяти арт-програма від резиденції Artishok, нічні кінопокази сучасного кіно і нічні театральні джаз-читання «Вдих видих» від режисера Євгена Степаненка.

Ще однією подією фестивалю стане перший Кримський медіафорум, присвячений питанню і проблемам окупованого Росією Криму. Він відбудеться 1 вересня в рамках резиденції «О! Крим». На форумі будуть порушені теми рівня прав і свобод в Криму, питання культурного виміру і погіршення екологічної ситуації. Транслювати форум будуть в соцмережах і на сайті «Крим.Реалії».