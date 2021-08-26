В Австралії фермер через локдаун не зміг поїхати на похорон тітки. На знак пошани він «зробив» серце з овець

В Австралії фермер зібрав овець у формі серця — так він попрощався з тіткою, яка померла від раку у Квінсленді. Через коронавірусні обмеження він не зміг приїхати на її похорон з Південного Уельсу.

Про це повідомляє BBC.

Фермера звати Бен Джексон. На пасовищі він виклав зерно у формі серця і відправив туди пастись сотні овець. Коли тварини стали у потрібну форму, він зняв на дрон відео і опублікував його. Відео взяли в ефіри й австралійські телеканали.

«Не було жодної можливості поїхати туди та побачити її. Я відчував безнадійність, безпорадність, я справді не знав, що робити. Врешті я просто вирішив зробити величезне серце на землі», — розповів фермер BBC.

Бен Джексон надіслав відео родичам на похорон тітки, який відбувся 23 серпня. На відео він наклав її улюблену пісню Simon & Garfunkel — “Bridge over Troubled Water”.

Протягом станніх років Джексон вже створював кілька інших «овечих робіт» у формі символів і логотипів. Його тітка завжди була фанатом цього. Востаннє вони бачились у травні — до того, як через нові спалахи коронавірусу в Австралії знов запровадили локдаун.