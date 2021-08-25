«ЧЕСНО»: Зеленський нагородив орденом мера Бучі, який виступав проти Майдану

Президент Володимир Зеленський нагородив орденом «За заслуги» II ступеня мера Бучі Анатолія Федорука, який фігурує у справі про незаконний розподіл землі, а так виступав за часів Януковича проти Майдану.

Про це повідомляє рух «ЧЕСНО».

Федорук займає пост мера Бучі ще з 1998 року. Він був членом Партії регіонів і в 2007 році отримав орден «За заслуги» III ступеня. У той рік Буча стала містом обласного значення — в місті почалася активна забудова.

За часів Революції гідності Федорук підтримав тодішнього президента Віктора Януковича і називав учасників Майдану «терористами».

Правоохоронці звинувачують мера у незаконному розподілі землі. У 2016 році йому повідомили про підозру в незаконному розкраданні лісових насаджень. Незабаром його посадили під домашній арешт, але суд скасував рішення. Слідство у справі про розкрадання лісів в Бучі завершили в серпні 2017 року, проте суд ще не завершений. Судові засідання у справі переносяться.