В Україні відкрили посольство Ірландії. Раніше українці подавали документи на візу через Москву

Заступник міністра закордонних справ України Дмитро Сенік та міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені урочисто відкрили приміщення посольства Ірландії в Україні.

Про це повідомляє МЗС.

«Відкриття посольства Ірландії в Києві створює додаткові можливості для розвитку торговельного співробітництва між нашими країнами і, безсумнівно, сприятиме активізації двосторонньої взаємодії у багатьох галузях, зокрема ІТ-секторі, у сфері інвестицій та освіти», — зазначив Сенік.

Міністр закордонних справ Ірландії Ковені відзначив, що відкриття посольства у Києві є важливою віхою у розвитку двостороннього співробітництва.

Дипломатичні відносини між Україною та Ірландією встановлено з 1 квітня 1992 року, вже у серпня 2003 року Київ відкрив там своє посольство.

Офіційне відкриття посольства Ірландії у Києві відбулося 23 серпня 2021 року під час візиту міністра закордонних справ Ірландії Саймона Ковені в Україну для участі в інавгураційному саміті «Кримської платформи».