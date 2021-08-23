МВФ почав видавати $650 млрд для порятунку світової економіки. Україна отримає $2,7 млрд

У понеділок, 23 серпня, МВФ почав перераховувати країнам-членам $650 мільярдів допомоги для подолання наслідків коронавірусної кризи. Україна за цією програмою отримає $2,7 мільярда.

Про це повідомляє пресслужба МВФ.

«Найбільше в історії виділення спеціальних прав запозичення (SDR) — приблизно 650 мільярдів доларів США — набуває чинності сьогодні. Це стане значним поштовхом для світу й, за умови розумного використання, є унікальною можливістю подолати цю безпрецедентну кризу», — зауважила очільниця МВФ Кристаліна Георгієва.

Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова ввечері 23 серпня повідомила, що Україна вже отримала $1,9 млрд.