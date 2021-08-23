МВФ почав видавати $650 млрд для порятунку світової економіки. Україна отримає $2,7 млрд

У понеділок, 23 серпня, МВФ почав перераховувати країнам-членам $650 мільярдів допомоги для подолання наслідків коронавірусної кризи. Україна за цією програмою отримає $2,7 мільярда.
Про це повідомляє пресслужба МВФ.
«Найбільше в історії виділення спеціальних прав запозичення (SDR) — приблизно 650 мільярдів доларів США — набуває чинності сьогодні. Це стане значним поштовхом для світу й, за умови розумного використання, є унікальною можливістю подолати цю безпрецедентну кризу», — зауважила очільниця МВФ Кристаліна Георгієва.
Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова ввечері 23 серпня повідомила, що Україна вже отримала $1,9 млрд.
- Рада Міжнародного валютного фонду схвалила виділення $650 мільярдів на відновлення світової економіки після збитків, які завдала пандемія коронавірусу, на початку липня.
- Гроші розподілять серед 190 країн-членів МВФ за квотами. Пострадянські країни загалом отримають $25 млрд. Найбільше — $17,5 млрд — Фонд перерахує Росії. Україна отримає $2,7 млрд, майже $1,6 млрд — Казахстан.