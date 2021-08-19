Львівʼянин викупив на чорному ринку унікальну сокиру з тризубом та подарував її Національному музею історії України

Національний музей історії України до Дня Незалежності отримає в подарунок унікальну залізну сокиру з тризубом (Х — ХІІІ століття), яку хотіли викупити росіяни.

Про це йдеться на сайті музею.

Знахідку врятував від так званих чорних археологів львів’янин Тарас Хмеловський, який уже кілька років підтримує дослідження Інституту археології НАН України. Від науковців він дізнався про унікальну сокиру, яка потрапила на «чорний ринок» старожитностей і могла бути вивезена закордон.

Єдиним виходом було викупити сокиру на аукціоні, що і зробив львів’янин, а пізніше оплатив й реставрацію артефакту.

«Форма цього екземпляру, вочевидь, місцева, аналогії їй відомі та датуються доволі широким часовим періодом Х — ХІІІ століть. Проте мотив орнаменту рідкісний, якщо не сказати — унікальний. За окремими елементами, з яких складається орнамент, його можна датувати в межах вужчого часу, від кінця Х до початку ХІ століть. Цьому відповідає й інкрустація тризубом, іконографія якого датується періодом княжіння Володимира Святославича», — говорить гендиректор музею Федір Андрощук.