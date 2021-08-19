В Укргідрометцентрі спрогнозували погоду на п’ятницю: Грозові дощі очікуються на південному сході

У п’ятницю, 20 серпня, через проходження атмосферного фронту циклону Luciano в південно-східній частині України, а також у Харківській та Полтавській областях очікуються грозові дощі.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

За прогнозом синоптиків, на півдні та сході вдень подекуди можливі град і шквали 15—20 м/с. У зв’язку з цим оголошено штормове попередження (I рівень небезпечності).

На решті території в Укргідрометцентрі опадів не прогнозують, вітер переважно північний, 7—12 м/с.

Температура повітря вночі +12...+17 °С, удень +23...+28 °С, у східних областях — до +31 °С.