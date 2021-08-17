Музиканта Боба Ділана звинуватили у зґвалтуванні 12-річної дівчинки. За словами жертви, це сталося 56 років тому

Американського фолк-виконавця й лауреата Нобелівської премії з літератури Боба Ділана звинуватили у зґвалтуванні 12-річної дівчинки у 1965 році.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на текст позову в суд Мангеттена.

У позові зазначається, що музикант «потоваришував і встановив емоційний зв’язок» з дівчинкою, залицявшись до неї протягом шести тижнів у квітні й травні 1965 року.

Позов подала 68-річна мешканка Гринвіча штату Коннектикут J.C. Жінка стверджує, що Ділан, якому тоді було 23 чи 24 роки, «скористався своїм статусом», щоб здобути довіру дівчини для «сексуального домагання та наруги над нею в готелі на Мангеттені».