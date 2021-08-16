СБУ затримала в Херсонській області ідейного агента російської воєнної розвідки

У Херсонській області Служба безпеки України викрила агента російської воєнної розвідки. Він співпрацював з нею з ідеологічних міркувань.

Про це СБУ повідомила 16 серпня.

Затриманий — місцевий житель, пенсіонер Збройних сил СРСР. За завданням російських кураторів він:

збирав відомості про схему охорони й облаштування одного зі стратегічних об’єктів регіону;

ідентифіковував представників спеціальних служб України;

передавав дані про громадян, які могли б стати потенційними агентами.

Отриману інформацію він передавав прихованими каналами зв’язку. Під час обшуків у чоловіка вилучили ці самі засоби зв’язку, листування з інструкціями, а також зброю з набоями та вибухівку.

Пенсіонеру повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу, його відправили до СІЗО.