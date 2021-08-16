В Україні за неділю — 417 нових хворих на коронавірус, однак шпиталізованих більше

В Україні за добу неділі, 15 серпня, коронавірус виявили у 417 людей, однак шпиталізували 433.

Про це вранці 16 серпня повідомило Міністерство охорони здоровʼя.

Найбільше нових хворих виявили у місті Київ (59), Одеській (47), Вінницькій (35), Сумській (32) та Херсонській (30) областях.

Також за минулу добу 14 людей померли, а одужали 248. Загалом з початку пандемії і станом на 16 серпня коронавірус в Україні виявили у 2 266 329 людей, померли 53 266, а одужали 2 197 075.