У липні на кордоні США та Мексики затримали рекордну за 2021 рік кількість мігрантів

У липні 2021 року на кордоні США і Мексики вперше за 2021 рік затримали понад 200 тисяч мігрантів. Про це повідомляє BBC з посиланням на Службу митного і прикордонного контролю США.

Загалом затримали 212 672 мігранти, у тому числі 19 тисяч неповнолітніх без супроводу дорослих. Цифра за липень є найвищим місячним показником з квітня 2000 року. У червні ж затримали 188 тисяч мігрантів, у травні — 180 тисяч.

Дані Служби прикордонного контролю показують, що 27% мігрантів, яких затримали у липні, щонайменше один раз вже попадались на кордоні. Решту зареєстрували як «унікальних».

Міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас схарактеризував ситуацію як «одну з найскладніших проблем», з якою стикається країна. На початку серпня адміністрація Байдена оголосила, що на невизначений термін продовжить політику Трампа, яка через коронавірус дозволяє США швидко висилати мігрантів без документів.

За останні роки десятки тисяч людей з центральноамериканських країн намагалися вʼїхати в США. Причини, за якими мігранти відправляються в небезпечну подорож, різні: сімʼя, кращі економічні можливості або шанс уникнути насильства і корупції.