McDonald`s у США зобов’язав усіх своїх співробітників вакцинуватися до жовтня

У США компанія McDonald`s вимагає від своїх співробітників зробити щеплення від коронавірусу до жовтня.
Про це пише The Wall Street Journal.
Вони мають завершити повний цикл вакцинації від коронавірусу до 27 вересня. Водночас працівники компанії будуть зобов’язані носити маски на роботі, незалежно від того, вакциновані вони чи ні.
«Зростання заражень штамами COVID-19 викликає занепокоєння у багатьох з нас. Багато з вас говорили нам, що почувалися би більш спокійно в офісі, якби були впевнені, що ваші колеги щеплені», — йдеться в листі керівництва McDonald`s.
Також компанія перенесла дату виходу в офіс працівників штаб-квартири та інших філіалів з 7 вересня на 11 жовтня, щоб всі мали достатньо часу для вакцинації. Керівництво компанії не зобов’язуватиме вакцинуватися працівників ресторанів, але готове надати їм до чотирьох годин оплачуваної перерви для вакцинації.
- Компанія Amazon розіграє серед своїх вакцинованих працівників грошовий приз у розмірі $500 тисяч, автомобілі та путівки. Компанія організовує лотерею під назвою Max Your Vax. У конкурсі розіграють 18 призів, які компанія оцінює майже у $2 мільйони: дві грошові премії по $500 тисяч, шість нагород по $100 тисяч, пʼять нових автомобілів і пʼять путівок.