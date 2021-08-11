Білорусь відкликала згоду на призначення Фішер послом США у Мінську

Білорусь відкликала свою згоду на призначення Джулі Фішер послом США в Мінську. Крім того, американській дипломатичній місії запропонували скоротити свою чисельність до пʼяти осіб.
Про це повідомляє МЗС Білорусі в коментарі «РІА Новини».
Також Білорусь заявила, що зупиняє узгодження всіх нових проєктів, грантів і програм по лінії уряду США до «відновлення довіри» між країнами.
Як повідомлялося, кандидатуру Фішер запропонував Дональд Трамп в квітні 2020 року. Джулі Фішер раніше працювала в бюро Держдепартаменту з європейських та євразійських справ, була тимчасовим повіреною у справах у Росії, заступницею голови місії в НАТО та другою помічницею держсекретаря.
Не так давно Фішер анонсувала нові санкції проти Білорусі. У Мінську вона фактично так і не працювала.
9 серпня Сполучені Штати Америки та Канада запровадили нові санкції проти Білорусі. Також цього дня про санкції проти Білорусі повідомила і Велика Британія, адже саме цього дня в 2020 році у країні почались масові протести проти фальсифікації на президентських виборах, на яких вкотре переміг Лукашенко.
- Від 2008 року в Білорусі не було американського посла. Відносини країн погіршилися у 2000-х, і США ввели санкції. У березні 2008 року Білорусь відкликала свого представника у Вашингтоні, а штат посольства США в Мінську був скорочений з 35 до 5 осіб. Останнім послом США в Білорусі була Карен Стюарт. Зараз посольство в Мінську очолює Дженіфер Мур — тимчасова повірена у справах США.
- У вересні 2019 року США та Білорусь заявили про обмін послами. Тоді вперше за 25 років у Білорусь з візитом прибув держсекретар США.
- У липні 2020 року Олександра Лукашенко вперше з 2008 року призначив посла у США — ним став заступник міністра закордонних справ Олег Кравченко.