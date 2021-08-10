На Тауерському мосту в Лондоні відновили рух транспорту — він не працював 12 годин

Відомий Тауерський міст у Лондоні запрацював після технічної неполадки — напередодні споруда застрягла в піднятому положенні.

Про це повідомляє ВВС.

У понеділок, 9 серпня, міст розвели, щоб пропустити корабель, однак споруда застрягла в піднятому положенні майже на 12 годин.

Після цього поліція заявила, що міст закрили через «технічну несправність». На обох берегах Темзи у столиці Британії утворилися затори.

Рух по мосту відкрили тільки о 01:45 за британським літнім часом.

Представник корпорації «Сіті», якій належить міст, сказав, що розслідування несправності триває, причина поламки наразі невідома.