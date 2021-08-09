СБУ затримала в Одесі партію кокаїну на $10 млн. Організатори контрабанди — члени італійської мафії

Служба безпеки України викрила в Одесі канал контрабанди оптових партій наркотиків з однієї з країн Латинської Америки до Євросоюзу.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Під час спецоперації в Одесі затримано трьох співорганізаторів наркобізнесу. У зловмисників вилучили майже 60 кг кокаїну на $10 млн за цінами чорного ринку. За даними Інтерполу, затримані причетні до діяльності однієї з найпотужніших у світі злочинних організацій «Ндрангета».
Співробітники СБУ отримали інформацію про те, що учасники угруповання планують нелегально переправити через Україну до ЄС велику партію наркотиків. Контрабандний «товар» зловмисники приховали у вантажному контейнері з фруктами з однієї з південноамериканських країн.
Під час поглибленого митного огляду вантажу в одеському торговельному порту правоохоронці виявили приховані брикети з кокаїном. Після цього співробітники СБУ затримали поблизу порту іноземного співорганізатора наркотрафіку.
Одночасно на території одного з промислових ринків Одеської області правоохоронці затримали ще двох учасників наркоугруповання. Вони планували «зустріти» нелегальний вантаж для його подальшого переправлення до Євросоюзу.
- В Італії почався один з найбільших в її історії судових процесів над представниками мафії. На лаві підсудних — понад 320 обвинувачених у вимаганні, незаконному обігу наркотиків і крадіжках. Справа стосується клану «Ндрангета».
- В Італії найбільш активними та небезпечними є три мафіозні групи: калабрійська «Ндрангета», сицилійська «Коза ностра» та неаполітанська «Каморра». Саме «Ндрангету» зараз називають найсильнішим угрупованням, що займається перевезенням наркотиків з Латинської Америки, однак її вплив падає через масштабні кримінальні справи та збільшення кількості інформаторів усередині групи.