СБУ затримала в Одесі партію кокаїну на $10 млн. Організатори контрабанди — члени італійської мафії

Служба безпеки України викрила в Одесі канал контрабанди оптових партій наркотиків з однієї з країн Латинської Америки до Євросоюзу.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Під час спецоперації в Одесі затримано трьох співорганізаторів наркобізнесу. У зловмисників вилучили майже 60 кг кокаїну на $10 млн за цінами чорного ринку. За даними Інтерполу, затримані причетні до діяльності однієї з найпотужніших у світі злочинних організацій «Ндрангета».

Співробітники СБУ отримали інформацію про те, що учасники угруповання планують нелегально переправити через Україну до ЄС велику партію наркотиків. Контрабандний «товар» зловмисники приховали у вантажному контейнері з фруктами з однієї з південноамериканських країн.

Під час поглибленого митного огляду вантажу в одеському торговельному порту правоохоронці виявили приховані брикети з кокаїном. Після цього співробітники СБУ затримали поблизу порту іноземного співорганізатора наркотрафіку.

Одночасно на території одного з промислових ринків Одеської області правоохоронці затримали ще двох учасників наркоугруповання. Вони планували «зустріти» нелегальний вантаж для його подальшого переправлення до Євросоюзу.