У Сінгапурі з лікарні виписали немовля, яке народилося з вагою 212 грамів. Дитину лікували понад рік

У Сінгапурі після 13 місяців інтенсивного лікування з лікарні виписали дитину, яку при народженні вважали найменшою у світі. Про це повідомляє BBC. Дівчинка Квек Юй Сюань народиласья з вагою 212 грамів (як яблуко), зріст у неї був 24 см. Мати народила її шляхом екстреного кесаревого розтину на чотири місяці раніше (на 25-му тижні вагітності) терміну після того, як їй поставили діагноз прееклампсія — небезпечно високий кровʼяний тиск, що може зашкодити життєво важливим органам і стати фатальним для матері та дитини. Зараз дитина важить 6,3 кг.

Читайте також: Науковці прогнозують значне зменшення народжуваності дівчаток у наступному десятилітті

KWEK FAMILY За даними лікарні Національного університету Сінгапуру (NUH), де народилася дівчинка, у неї був «обмежений шанс на виживання». Під час перебування в лікарні Юй Сюань лікували різними способами та використовували різні апарати. Батьки змогли оплатити її тривале перебування в лікарні завдяки краудфаундінговій кампанії, яка зібрала $270 601. Лікарі кажуть, що під їхнім наглядом її здоровʼя і розвиток покращилися, і тепер вона досить добре почувається, щоб її виписали додому. 1 2

Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL Дівчинка все ще страждає на хронічне захворювання легень і потребує допомоги з диханням. Однак лікарі кажуть, що з часом їй стане краще.