«Іловайський котел»: Офіс генпрокурора підозрює ще двох російських генералів у вбивстві українських військових

Офіс генерального прокурора України повідомив про підозру двом генерал-полковникам Збройних сил Росії в посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України, веденні агресивної війни та порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством, — ідеться про «Іловайський котел».

Про це Офіс повідомив 4 серпня.

Ідеться про начальника Головного штабу Сухопутних військ – першого заступника головнокомандувача Сухопутних військ Збройних сил РФ (з січня 2015 року — заступник начальника Генштабу ЗС РФ) і начальника Центрального командного пункту Генштабу ЗС Росії. У серпні 2014 року вони організували та вбили українських захисників біля Іловайська, коли ті виходили з оточення так званим зеленим коридором, безпечність якого гарантували росіяни.