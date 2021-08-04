Франція дозволила вакцинованим українцям відвідувати її заморські території без візи

Франція дозволила громадянам України подорожувати до своїх заморських територій без спеціальної візи.

Про це інформує посольство Франції в Україні.

«Відмінна новина: українцям з біометричним паспортом і повним курсом вакцинації більше не потрібна віза для поїздки на французькі заморські території. Цей крок підтверджує динамізм наших туристичних обмінів», — заявили в посольстві.

Як пояснює «Європейська правда», загалом від іноземців раніше вимагали отримувати для поїздки до французьких заморських територій спеціальну візу, тому що вони не входять до Шенгенської зони. Однак з деякими типами Шенгенської візи поїздки були можливими. Водночас для громадян ЄС та країн Шенгенської зони для коротких візитів такої вимоги не висували.

Заморські території Франції — ряд територій (переважно островів, за винятком континентальної Гвіани), що належать Франції, але віддалені від її основної європейської території. Франція володіє територіями в Атлантичному, Тихому та Індійському океанах і Французькою Гвіаною.