«Побачити теорію Ейнштейна в дії». Учені вперше виявили світло з-поза чорної діри

Учені вперше змогли зафіксувати сяйво з-поза чорної діри.

Про це пише CNN.

Астрофізик Стенфордського університету Ден Уілкінс і його колеги спостерігали рентгенівські промені, які випускає надмасивна чорна діра, розташована в центрі галактики на відстані 800 мільйонів світлових років від Землі.

Повідомляється, що ці яскраві світлові спалахи не є чимось незвичайним, тому що величезна гравітація навколо чорної діри може нагрівати матерію до мільйонів градусів. Унаслідок цього можуть зʼявлятися радіохвилі та рентгенівські промені. Іноді цей перегрітий матеріал викидається в космос швидкими струменями, включно з рентгенівськими та гамма-променями.

Але Уілкінс помітив більш дрібні спалахи рентгенівських променів, які були різного кольору — вони виходили з далекої сторони чорної діри.

«Будь-яке світло, що потрапить в чорну діру, не виходить з неї, тому ми не можемо бачити те, що розташоване позаду чорної діри. Причина, чому ми можемо це бачити, полягає в тому, що чорна діра викривляє простір, відхиляє світло і закручує навколо себе магнітні поля», — пояснив Уілкінс.

Дослідники вважають, що це відкриття дозволяє спостерігати, як магнітне поле може поводитися поблизу чорної діри, і побачити загальну теорію відносності Ейнштейна в дії. В основі цієї теорії лежить ідея про те, що гравітація — це матерія, що спотворює простір-час.