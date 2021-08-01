Будинок, в якому виріс Курт Кобейн, визнали памʼяткою культури

У США будинок, у якому зростав лідер гурту Nirvana Курт Кобейн, офіційно внесли у реєстр спадщини», тобто визнали памʼяткою культури.

Про це пише The New York Post.

Рішення ухвалив Департамент археології та збереження історичної спадщини штату Вашингтон. Дім розташований у місті Абердин. Він складається з одного поверху та горища і був побудований ще у 1923 році. Кобейн жив там з 1968 по 1984 рік.

Нинішній співвласник будинку купив будівлю у родини Кобейна у 2018 році за $225 тисяч й почав її реставрувати. Зазначається, що з весни 2022 року у ньому почнуть проводити приватні екскурсії.