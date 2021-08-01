Естонські вчені оголосили про створення спрею від коронавірусу

Естонські учені заявили, що створили спрей для носа, який захищає від усіх основних штамів коронавірусу: вихідного «уханьського», «Дельта» (індійського походження), а також від «британського», «південноафриканського» і «бразильського».

Про це естонська газета Postimees повідомила у неділю, 1 серпня.

Науковий директор компанії Icosagen, фахівець з питань генної інженерії, Март-Устав-молодший пояснив, що спрей під назвою BioBlock здатний повністю запобігати зараженню COVID-19.

Ця розробка не є лікарським засобом. Технологія продукту запатентована. Назальний спрей BioBlock виробляє і продає компанія Chemi-Pharm.

«Разом з нашою командою ми постійно відстежуємо зміни у вірусі і тестуємо здатність назального спрею BioBlock нейтралізувати ті штами, які ще не набули широкого поширення», — пояснив Марк-Устав.

Дозвіл на виробництво спрею надав Департамент здоровʼя країни на підставі висновку групи експертів по супутніх продуктах.