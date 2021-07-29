На острові Мен червона панда, якій встановили контрацептив, народила двійню

У парку дикої природи Curraghs на острові Мен, що в Ірландському морі, народилися двоє малят червоної панди.

Це стало великим сюрпризом для наглядачів, оскільки самиці встановили гормональний контрацептивний імплантат, і вона не мала цьогоріч народжувати, пише ВВС.

За словами працівників зоопарку, зараз у них живе три панди, тому батьки новонароджених цього року «не були призначені для розплоду».

Маленьких червоних панд планують переселити до консерваційного центру в британському Бірмінгемі.

Міжнародний союз охорони природи додав червоних панд до видів, що під загрозою зникнення. За останні півстоліття їхня чисельність скоротилася на 40% в дикій природі.