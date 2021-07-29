КМДА розробляє електронні перепустки у транспорт на випадок нового локдауну

Київська міська державна адміністрація розробляє електронні перепустки для проїзду у громадському транспорті на випадок запровадження локдауну через поширення коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

«Врахувавши попередній досвід, ми вирішили, що в разі необхідності запровадження у столиці суворого локдауну для перевезення громадським транспортом працівників критичної інфраструктури будуть запроваджені електронні перепустки. Наразі підрозділи КМДА розробляють алгоритм запровадження цієї процедури», — заявив заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він підкреслив, що наразі жодних списків на перепустки до КМДА направляти не потрібно. Усі необхідні інструкції та роз’яснення щодо оформлення електронних перепустокоприлюднять на офіційному порталі Києва.