Молдова відкликала з Росії свого посла, якого звинуватили у сексуальних домаганнях

Молдова відкликала свого посла в Росії Володимира Головатюка для консультацій. Перед цим його звинуватили в сексуальних домаганнях.

Про це пише NewsMaker.

«МЗС відкликало посла Володимира Головатюка в Кишинів для проведення консультацій щодо подальшої роботи дипмісії та для обговорення його поведінки», — зазначив очільник пресслужби відомства Даніел Воде.

Там зазначили, що до з’ясування всіх обставин коментарів ЗМІ не даватимуть.

Напередодні в молдовських ЗМІ та Telegram-каналах з’явилися свідчення співробітниці посольства. Вона зазначила, що Головатюк заманив її у службову квартиру та почав домагатися.

Сам посол про жодні скандали не чув, а своє відкликання пов’язує зі зміною влади.

«Зараз у Кишиневі важливі події — парламент, уряд, а вчора мене відкликали з відпустки для консультацій про моє майбутнє, коли буде уряд. Щодо мене ухвалять рішення», — зазначив Головатюк.

Головатюка призначили послом у Росії у грудні 2020 року. Він є представником партії соціалістів колишнього проросійського президента Молдови Ігоря Додона.