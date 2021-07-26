Співачка Пінк запропонувала оплатити штраф за жіночу збірну Норвегії з гандболу, яка відмовилася виступати в бікіні

Американська співачка Pink запропонувала виплатити штраф, призначений норвезькій жіночій збірній з пляжного гандболу за те, що вони відмовилися надягати бікіні замість шортів.
Про це повідомляє BBC.
«Я дуже пишаюся норвезькою жіночою командою з пляжного гандболу, яка протестує проти сексистських правил щодо своєї форми. Я буду щаслива сплатити ваш штраф. Так тримати», — написала співачка у Twitter.
Дівчата подякували співачці за такий жест. «Вау! Велике спасибі за підтримку», — написали вони в Instagram, а також розмістили спільні фотографії в шортах.
- 20 липня Європейська федерація гандболу наклала штраф у €1500 на жіночу збірну Норвегії за «неправильний одяг» — шорти замість плавок від купальника на чемпіонаті Європи з пляжного гандболу. Спортсменки надягли шорти, вважаючи плавки занадто відвертими.
- Гімнастки німецької збірної виступили на Олімпійських іграх в Токіо не у звичайному гімнастичному трико, а в закритих комбінезонах.