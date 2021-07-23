Зеленський замінив очільника Служби зовнішньої розвідки

Президент Володимир Зеленський звільнив з посади голову Служби зовнішньої розвідки Валерія Кондратюка.

Про це йдеться в указі президента № 301/2021.

Зеленський одразу ж призначив нового голову СВР. Ним став уже колишній директор Національного інституту стратегічних досліджень Олександр Литвиненко.

Хто такий Олександр Литвиненко?

Доктор політичних наук та професор. Освіту здобував в КНУ імені Шевченка за спеціальністю правознавство, а також у 1989—1994 роках навчався в Академії ФСБ РФ у Москві. Після цього тривалий час працював у СБУ, а потім — викладав в Інституті міжнародних відносин КНУ імені Шевченка.

З 1998 року до 2007 року працював в Національному інституті стратегічних досліджень, потім 2 роки попрацював в СБУ, і знову повернувся в інститут. У 2014—2019 роках був заступником секретаря Ради нацбезпеки і оборони, після чого очолив Національний інститут стратегічних досліджень.